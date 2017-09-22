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"Крылья Советов" проиграли "Факелу" — 0:1

В матче 17-го тура Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" на выезде в Воронеже с минимальным счетом проиграли "Факелу" — 0:1, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Единственный гол был забит на исходе первого тайма. На 38-й минуте в ворота самарцев был назначен пенальти, который четко реализовал Дмитрий Мичуренков.

"Крылья Советов" проиграли "Факелу" - 0:1.

Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 14 октября. На "Металлурге" самарцы сыграют с волгоградским "Ротором". Начало встречи — в 15:00.
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