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Акция в поддержку Навального собрала около 200 человек, 8 задержано и отпущено без протокола

Несмотря на предупреждения МВД и сильный дождь, около 12 часов на площади Кирова собралось порядка 200 человек.

Параллельно на площади проходил праздник „Осенний калейдоскоп", и песни исполняемые "живьем" добавляли происходящему сюрреализма. Многие сторонники Навального пританцовывали.

Полиция, по словам активистов, задержала организаторов акции еще до ее начала. Егор Алашеев, Евгений Трубченко и Александр Александров были задержаны по дороге на митинг и доставлены в ГУ МВД на Мориса Тореза. Еще четыре человека, в том числе и пожилая женщина с плакатом, предположительно Наталья Баранова - постоянная участница любых акций протеста, были задержаны на площади Кирова.

Задержания начались после того, как толпа сторонников Навального стали громко выкрикивать лозунги. Задержанных доставили в РОВД и собравшиеся на площади, через некоторое время направились туда. РОВД на улице Республиканской было готово к приходу протестующих - здесь уже находился ОМОН, однако, никаких столкновений не последовало. Протестующие, сцепившись за руки, скандировали лозунги, полицейские их блокировали, зеваки зевали.

Около 15 часов один из активистов Навального сообщил, что задержаные доставлены в другое РОВД и на данный момент уже выпущены на свободу. Вскоре после этого протестующие разошлись.

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