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Около Новосемейкино «Газель» врезалась в бетонный блок и загорелась

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября вечером в Самарской области, сообщает ФАН-Самара.

По сообщению пресс-службы областного МЧС, авария случилась вчера в 19.10 на трассе М5 при въезде в Новосемейкино. «Газель» по неустановленным причинам врезалась в бетонные блоки, которыми огорожена ремонтируемая дорога, и загорелась.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения в составе четырех спасателей и одной единицы техники. Известно, что возгорание машины произошло во время движения.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

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