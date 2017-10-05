Кировский район Самары остался без отопления и горячей воды
В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября. Об этом сообщили в администрации района.
По их словам, эти ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – Ставропольская.
"Специалистам нужно будет провести работы по врезке в магистральный трубопровод", – пояснили 63.ru в администрации.
Без отопления и горячей воды останутся жители, которые проживают в границах улиц Советская, Енисейская, Свободы и Металлургов.
Напомним, сегодня, 7 октября, после обеда, появится тепло в домах на Ново-Вокзальной. Там в настоящее время проходят работы по восстановлению теплоснабжения и врезка в трубопровод.
Также в связи с жалобами жителей в региональное отделение «Единой России» приглашали главу города Олега Фурсова. Он встречался с горожанами и рассказал, когда в их домах появится тепло.
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