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Лидер самарских "навальнистов" пойдет на митинг не в Самаре, а в Москве

Катерина Герасимова, возглавляющая самарский штаб сторонников Навального, не собирается на площадь Кирова.

Об этом Герасимова написала на своей странице в Фейсбуке:

"...Акция пройдет более, чем 80 городах... Я буду завтра в Москве и выйду на Тверскую. За честную политическую борьбу и конкуренцию. За право выбирать своего кандидата и свое будущее."

Напомним, что митинг 7 октября не согласован. Ранее ГУ МВД по Самарской области распространило релиз об отвественности участников несакционированных акций и о возможности использования спецсредств.

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