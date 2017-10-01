Вчера, 21:20

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает о возможности применения спецсредств и об ответственности

Накануне несогласованного мероприятия на площади Кирова Управление внутренних дел распространило следующую информацию:

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что за участие в несогласованном публичном мероприятии граждане могут быть задержаны и привлечены к административной ответственности.

Такие действия расцениваются как нарушение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 года №54-ФЗ и предусматривают административную ответственность в соответствии со статьей 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Также административная ответственность наступает за противодействие сотрудникам органов внутренних дел, за неповиновение законным действиям сотрудников ОВД во время исполнения ими служебных обязанностей при охране общественного порядка во время публичных мероприятий. Ответственность за совершение подобных правонарушений регламентируются статьей 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Таким правонарушителям может грозить наказание в виде административного ареста и штрафа.

Гражданам следует помнить, что во избежание подобных ситуаций необходимо соблюдать законность и правопорядок, не поддаваться на провокации и призывы к правонарушениям, к участию в незаконных мероприятиях. В отношении правонарушителей сотрудники правоохранительных органов могут применить физическую силу и специальные средства в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ. ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан соблюдать законность и правопорядок в целях своей безопасности и безопасности окружающих.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.