Сергей Войтенко собирает деньги на памятник баяну
В Самарской филармонии 12 ноября состоится благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на создание в областном центре памятника баяну.
Автор идеи, всемирно известный баянист и депутат Самарской губернской думы Сергей Войтенко:
«Немногие жители областной столицы знают, о том, что один из символов России - русский баян был сконструирован Павлом Чулковым в Самаре. Я считаю, что установка монумента - это не только появление в городе нового арт-объекта, но еще и просветительская работа. Такой наглядный культпросвет, когда история осязаема в буквальном смысле, местные жители и гости Самары узнают об огромном музыкальном вкладе Самарской области в русскую культуру».
Идею установки памятника баяну поддержало Министерство культуры Самарской области и администрации городского округа Самара.
Самара уже давно снискала славу баянной столицы России во многом благодаря ежегодному проведению Международного фестиваля «Виват, Баян!». Это один из крупнейших фестивалей и конкурсов исполнителей.
Для России баян не просто музыкальный инструмент, он - её светлый, жизнерадостный голос. Макет монумента музыкального инструмента уже создан, даже несколько. Жители Самары смогут сами выбрать по какому эскизу изготовят арт-объект, проголосовав в аккаунтах Сергея Войтенко (фейсбуке, вконтаке, одноклассниках) или на благотворительном концерте в филармонии. Специально для этого мероприятия заслуженный артист Сергей Войтенко подготовил новую программу. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на создание памятника.
В этом году исполнилось 120-лет с момента создания баяна в Самаре и появление монумента на родине «Русского голоса» будет хорошим подарком всем любителям русской культуры.
Концерт состоится 12 ноября в 18:30ч. Билеты продаются в кассе филармонии.
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