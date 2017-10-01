В Нефтегорском районе автомобиль протаранил ограждение и упал с моста
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в 12:40 на 89 километре трассы «Подъезд к городу Оренбург от М-5 «Урал» в Нефтегорском районе.
Автомобиль Renault, за рулем которого находился 43-летний водитель, превысил скорость, в результате чего не смог справиться с управлением, врезался в ограждение и упал с моста, перевернувшись в кювет.
Водитель получил серьезные травмы и гематомы в аварии. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.
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