Вчера, 18:07

Митинг 7 октября 2017 года не согласован

Отдельными СМИ и интернет-ресурсами распространена информация о согласовании митинга 7 октября 2017 года на площади им. Кирова в городе Самара. Данная информация не соответствует действительности.

Администрация городского округа Самара не согласовала данное мероприятия в связи с тем, что его цели противоречат Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».

Об отсутствии согласования 5 октября 2017 года официальным письмом Администрации города Самара были уведомлены организаторы митинга.

В этой связи предупреждаем организаторов и потенциальных участников данного мероприятия о недопустимости нарушений положений действующего законодательства и об ответственности за участие в незаконной деятельности. В соответствии со статьёй 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

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