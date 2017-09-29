ФСБ: звонки о «заминировании» ТЦ в Самаре поступали от русских за рубежом
Федеральная служба безопасности РФ вычислила телефонных террористов, которые породили огромную волну эвакуаций из торговых центров и соцучреждений десятков российских городов, сообщает progorodsamara.ru.
Как сообщил глава ведомства Александр Бортников, ложные звонки о минировании поступали от четырех граждан России, которые находятся за рубежом. Кроме того, как пишет Интерфакс, силовики выяснили, что у них есть пособники, которые находятся на территории страны.
«Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», - сказал Бортников.
Звонки с ложными угрозами минирования затронули около 50 субъектов РФ, убытки, по предварительным данным, составили более 300 млн рублей.
В Самаре сообщения о заложенных в торговых центрах бомбах начали поступать вечером, 12 сентября. Эвакуация людей проводилась в ТЦ «Опера», «Вива Ленд», «Молот», «Русь на Волге», «Парк Хаус», «Оазис», «Аврора Мол» и «Амбар».
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 12:09
Счета СОФЖИ блокированы фирмой "С.И.Т.И." - "королями госзаказа" эпохи Меркушкина
Комментариев: 0
|В Тольятти годовалого мальчика забрали из семьи
2 октября 2017, 11:45
|На ж/д вокзале в Самаре скончался декан факультета горного дела Белгородского госуниверситета
1 октября 2017, 19:39
|На железнодорожном вокзале Самары скончался пожилой мужчина
1 октября 2017, 16:48
|Руководителю МП Самары «Благоустройство» предъявили обвинение в растрате
29 сентября 2017, 17:50