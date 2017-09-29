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ФСБ: звонки о «заминировании» ТЦ в Самаре поступали от русских за рубежом

Федеральная служба безопасности РФ вычислила телефонных террористов, которые породили огромную волну эвакуаций из торговых центров и соцучреждений десятков российских городов, сообщает progorodsamara.ru.

Как сообщил глава ведомства Александр Бортников, ложные звонки о минировании поступали от четырех граждан России, которые находятся за рубежом. Кроме того, как пишет Интерфакс, силовики выяснили, что у них есть пособники, которые находятся на территории страны.

«Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», - сказал Бортников.

Звонки с ложными угрозами минирования затронули около 50 субъектов РФ, убытки, по предварительным данным, составили более 300 млн рублей.

В Самаре сообщения о заложенных в торговых центрах бомбах начали поступать вечером, 12 сентября. Эвакуация людей проводилась в ТЦ «Опера», «Вива Ленд», «Молот», «Русь на Волге», «Парк Хаус», «Оазис», «Аврора Мол» и «Амбар».

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