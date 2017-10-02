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Полная программа X музыкального фестиваля «Мстиславу Ростроповичу»
X Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу».
Самара, 15-16 октября 2017 г.
Самарский академический театр оперы и балета
(пл. Куйбышева, 1)
15 октября, воскресенье
19:00
Д. Шостакович, Симфония № 9
Р. Щедрин, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
С. Прокофьев, Симфония № 6
Сергей Редькин (фортепиано)
Симфонический оркестр Мариинского театра
Дирижер - Валерий Гергиев
16 октября, понедельник
13:00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Р. Штраус, Симфоническая поэма «Дон Жуан»
И. Брамс, Вариации на тему Гайдна для оркестра
А. Скрябин, Симфония № 3 («Божественная поэма»)
Симфонический оркестр Мариинского театра
Дирижер - Валерий Гергиев
19:00
Г. Берлиоз, «Гарольд в Италии», симфония для оркестра с солирующим альтом
Ф. Пуленк, Концерт для фортепиано с оркестром
М. Равель, Болеро
Юрий Афонькин (альт)
Абисал Гергиев (фортепиано)
Симфонический оркестр Мариинского театра
Дирижер - Валерий Гергиев
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