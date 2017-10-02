Сегодня, 19:16

Полная программа X музыкального фестиваля «Мстиславу Ростроповичу»

X Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу».

Самара, 15-16 октября 2017 г.

Самарский академический театр оперы и балета

(пл. Куйбышева, 1)

15 октября, воскресенье

19:00

Д. Шостакович, Симфония № 9

Р. Щедрин, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

С. Прокофьев, Симфония № 6

Сергей Редькин (фортепиано)

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер - Валерий Гергиев

16 октября, понедельник

13:00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Р. Штраус, Симфоническая поэма «Дон Жуан»

И. Брамс, Вариации на тему Гайдна для оркестра

А. Скрябин, Симфония № 3 («Божественная поэма»)

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер - Валерий Гергиев

19:00

Г. Берлиоз, «Гарольд в Италии», симфония для оркестра с солирующим альтом

Ф. Пуленк, Концерт для фортепиано с оркестром

М. Равель, Болеро

Юрий Афонькин (альт)

Абисал Гергиев (фортепиано)

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер - Валерий Гергиев

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