Сегодня, 17:43

Дмитрий Азаров в День учителя поздравил педагогов области

Волга Ньюс

В четверг, 5 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, сообщает Волга Ньюс.

Поздравил педагогов лично с их профессиональным праздником и вручил награды лучшим работникам сферы образования врио губернатора Дмитрий Азаров.



"Для меня сегодня большая честь поздравить людей, собравшихся в этом зале с профессиональным праздником, — обратился к педагогам Дмитрий Азаров. — Людей самой главной, я бы сказал, святой профессии — профессии учителя!"



Глава региона отметил, что сегодня 45 тыс. воспитателей детских садов и яслей, преподавателей высшей школы и педагогов общеобразовательных школ Самарской области отмечают этот праздник и получают поздравления от людей, которые сами уже стали мастерами в своей профессии.



Дмитрий Азаров также напомнил, что только за последние шесть лет пять педагогов региона вошли в пятерку всероссийского конкурса "Учитель года". "Это ли не подтверждение высочайшего уровня образования в регионе, — заметил он. — Я хочу поприветствовать находящихся в зале победителей конкурса воспитательных проектов, которые сегодня также получат награды и дополнительные вознаграждения от правительства Самарской области. Сердечно вас благодарю!"



Зал стоя приветствовал победителей. Под аплодисменты присутствующих педагогам и ветеранам отрасли в этот момент вручили букеты цветов.



В этот день почетное звание Самарской области "Заслуженный учитель" было присвоено учительнице начальных классов из села Исаклы Галине Акулининой, педагогический стаж которой составляет 43 года, учителю русского языка и литературы школы № 1 города Нефтегорска Светлане Мурзабековой, победителю конкурса лучших учителей России, учителю физики школы № 5 из Новокуйбышевска Елене Бухтояровой, дважды победителю конкурса лучших учителей России.



Кроме того, звание "Заслуженный работник образования Самарской области" было присвоено старшему методисту Дворца детского и юношеского творчества Михаилу Мусорину, а учитель английского языка самарской школы № 41 "Гармония" Николай Казаков был поощрен благодарностью губернатора.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.