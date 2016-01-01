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В Самарской области в выходные потеплеет до 17 °C

В пятницу, 6 октября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 8… 13 °C. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20м/с.

В субботу, 7 октября, облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ночью похолодает от 11 до 6°C, днем потеплеет от 12 до 17 °C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.

В воскресенье, 8 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от 12 до 17 °C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.

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