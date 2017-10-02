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Скончалась солистка самарской Оперы Татьяна Кассаева

5 октября 2017 года ушла из жизни Татьяна Кассаева - солистка самарского театра Оперы и Балета. Ей было всего 55 лет.

Татьяна Кассаева получила музыкальное образованиев Одесской государственной консерватории по специальности «сольное пение». С 1994 года работала в Самарском академическом театре оперы и балета, с которым связала всю свою творческую жизнь.

На сцене театра Татьяна Кассаева создала десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Флора, Аннина («Травиата» Дж. Верди), Жрица («Аида» Дж. Верди), Мерседес, Микаэла («Кармен» Ж. Бизе), Татьяна, Ларина («Евгений Онегин» П. Чайковского), Иоланта («Иоланта» П. Чайковского), Кума («Чародейка» П. Чайковского), Лиза, Маша («Пиковая дама» П. Чайковского), Земфира («Алеко» С. Рахманинова), Домна Сабурова («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Ткачиха («Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова), Няня Ярославны («Князь Игорь» А. Бородина) и многие другие.

Скорбим в связи с уходом из жизни Татьяны Кассаевой. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Татьяны Николаевны. Ее вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные ей яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти.

Прощание с Татьяной Кассаевой состоится 7 октября в 10.30 в Доме актера (ул.Вилоновская, 24).

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