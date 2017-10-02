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Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы от Самарской области

На встрече с главой региона были практически все представители губернии в нижней палате Федерального собрания: Леонид Симановский, Надежда Колесникова, Игорь Станкевич, Евгений Серпер, Виктор Казаков, Владимир Бокк (фракция "Единой России") и Леонид Калашников (фракция КПРФ).

Не было тлько Владимира Гутенева, но как пояснил Дмитрий Азаров, с ним он уже встретился на этой неделе и обсудил все вопросы.

В совещании приняли участие врио первого вице-губернатора, председателя правительства региона Александр Нефедов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, члены областного кабинета министров.

Дмитрий Азаров отметил большую работу, которую проводят депутаты для включения Самарской области в федеральные программы, поддержки софинансирования различных проектов и поиска дополнительных средств из федерального бюджета.

"В последний год эта работа была выстроена особенно стройно, и решались все те задачи, которые ставились населением области. Это и строительство дорог, мостов, школ, детских садов и по многим другим направлениям. Каждый из вас внес вклад в тот или иной проект, который был реализован на территории региона. Крайне важно, чтобы и в будущем эта работа также носила системный характер".

О возможностях бюджета на следующий год участникам совещания сообщил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский. Так, в бюджете следующего года на строительство поликлиники в Тольятти будет направлено 325 млн руб. (еще 250 млн руб. запланировано в 2019 г.), предусмотрено 900 млн руб. на завершение подготовки к чемпионату мира по футболу, на строительство школ будет направлено 450 млн рублей.

"В этом году в рамках федеральной программы по строительству школ была введена в эксплуатацию школа в Южном городе, которая, по оценкам экспертов, стала одной из лучших в России", - сказал Леонид Симановский.

Говоря о дополнительных поступлениях средств из федерального бюджета в этом году, Депутат так же отметил выделение дополнительных 400 миллионов рублей на строительство Фрунзенского моста. Всего на этот стратегический для региона объект, в 2018 году, из федерального бюджета, будет направлено около миллиарда рублей.

Дмитрий Азаров обратил внимание областного кабмина на необходимость освоения всех выделенных средств из федерального бюджета на реализацию тех или иных программ. "По некоторым направлениям есть опасения. Если мы не завершим работы, намеченные на этот год, то мы не сможем претендовать на получение средств в следующем году".

"Сегодня, к примеру, принесли письмо от министра, ответ на жалобу жителя президенту страны. В этом ответе говорится - "подключение к водоснабжению невозможно". Я думаю. произошла некая потеря реальности в некоторых министерствах, не понимают, что значит обращение к президенту, и как задача должна решаться. Дисциплину мы поправим", - сказал Дмитрий Азаров.

Надежда Колесникова отметила, что к депутатам, в рамках региональных недель, часто обращаются с социальными проблемами, которые могут быть решены на региональном уровне.

"Нам хотелось бы, чтобы появилась совместная с вами работа, могли бы ежемесячно встречаться, обсуждать эти вопросы, а вы давали поручения ответственным ведомствам, где ситуация требует особого внимания".

В качестве примера Надежда Колесникова ситуацию с закрывшейся школой № 46 в Октябрьском районе. Причина, по которой 700 учеников были переведены в другое образовательное учреждение - аварийное состояние здания школы. Дмитрий Азаров поручил Александру Нефедову создать рабочую группу для оперативного решения этой проблемы:

"В свое время, закрывая по тем же причинам школу № 81, мы понимали, в какие сроки мы ее восстановим. Должен быть четкий график работы, понятный людям".

В разговоре с Леонидом Калашниковым Дмитрий Азаров подтвердил свое желание совместно работать на благо Самарской области со всеми политическими силами региона. Депутат выразил мнение, что необходимо пересмотреть ряд решений прежнего руководства области, в частности, объединение вузов, реформа МСУ, изменение механизма социальной поддержки.

Затронул Леонид Калашников и ситуацию на АвтоВАЗе. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Тольятти - это особый город, город президентского внимания:

"Если бы не вмешательство Владимира Владимировича Путина в период экономического кризиса, мы вряд ли бы сейчас размышляли про сам завод".

Так же Дмитрий Азаров поднял тему реформы высшей школы региона. И отметил, что надо внимательно разобрать все ее плюсы и минусы:

"Например, если говорить о Самарском национальном исследовательском университете, то включение гуманитарного блока позволило ему подняться в рейтингах вузов".

Фотография: Волга Ньюс

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