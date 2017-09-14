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Социальные обязательства СОФЖИ оказались под угрозой из-за действий ООО "С.И.Т.И."

Обязательства СОФЖИ - это, в том числе, исполнение федеральных программ. Сложившаяся ситуация вызывает большую озабоченность правительства Самарской области.

Министерство строительство в частности сообщает:

Самарский областной фонд жилья и ипотеки, выполняющий важную социально значимую задачу по обеспечению жильем населения, может не исполнить целый ряд своих обязательств, в том числе по федеральным программам. Причиной возникшей ситуации стали действия одного из подрядчиков - ООО "С.И.Т.И.". В настоящий момент деятельность Фонда парализована, счета арестованы.

СОФЖИ в целях обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в 2014 году приступил к строительству на территории района «Южный город» проекта «СОФЖИзнь на юге Самары». Планировалось до ноября 2015 года построить почти 56 тыс. кв. м жилья эконом-класса с чистовой отделкой. Часть квартир в проекте была заявлена для участия в госпрограмме «Жилье для российской семьи». Генподрядной организацией одного из кварталов с общей площадью свыше 34 тыс. кв. м была определена компания "С.И.Т.И.".

В результате генподрядчик допустил серьезные отставания в работе, нарушив сроки по договору генподряда более чем на 1,5 года (срок завершения работ по договору - ноябрь 2015 года, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию - апрель 2017 года). Фонд, имея обязательства перед своими дольщиками по своевременной передаче им квартир, был вынужден выплачивать компенсации в виде пени и штрафов, причем не только из-за срыва сроков, но и из-за низкого качества выполненных работ. Фонд понес дополнительные расходы по осуществлению экспертиз и устранению выявленных недостатков. Поскольку генподрядчик до конца не устранил все замечания по объекту, Фонд не перечислил итоговое вознаграждение целиком, ожидая выполнения генподрядчиком всех своих обязательств по договору.

"С.И.Т.И." обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании остатка по договору генподряда с СОФЖИ в сумме 43 млн рублей. 2 августа 2017 г. суд отказал "С.И.Т.И." в удовлетворении требований, мотивируя это тем, что истцу необходимо выполнить полностью свои обязательства по договору генподряда. Однако уже 21 сентября это решение было отменено, и с СОФЖИ в пользу ООО "С.И.Т.И." было взыскано 43 млн рублей. Сейчас СОФЖИ пытается обжаловать данное решение.

27 сентября Арбитражным судом Самарской области выписан исполнительный лист. В соответствии с законом, у СОФЖИ было время для добровольного исполнения требований. Однако уже на следующий день, 28 сентября, в банки-партнеры СОФЖИ поступили постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства СОФЖИ на расчетных счетах. На них, в том числе, размещены бюджетные средства, предназначенные для выплаты субсидий молодым учителям, молодым педагогам и другим категориям.

Министерство строительства Самарской области намерено активно добиваться справедливости и возобновления работы Фонда, а также вести работу по привлечению недобросовестного подрядчика к ответственности.

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