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Счета СОФЖИ блокированы фирмой "С.И.Т.И." - "королями госзаказа" эпохи Меркушкина

Счета СОФЖИ, экс-руководитель которого Риналь Мязитов является фигурантом нескольких уголовных дел, арестованы по требованию компании "С.И.Т.И.".

Поэтому Самарский областной фонд жилья и ипотеки рискует не исполнить обязательства по федеральным программам. Так как на счетах СОФЖИ размещены бюджетные средства, предназначенные для выплаты субсидий молодым учителям, педагогам и другим льготополучателям.

Пресс-служба организации сообщает:

"Причиной возникшей ситуации стали действия одного из подрядчиков – ООО "С.И.Т.И.". В настоящий момент деятельность Фонда парализована, счета арестованы".

Постановления о наложении ареста на денежные средства СОФЖИ поступили в банки-партнеры организации 28 сентября.

К сведению:

Компания "С.И.Т.И." известная в Самарской области, как "короли госзаказа", до 2015 года имела уставной капитал в 10 000 рублей и 28 человек штатного состава. Однако, это не помешало компании побеждать в тендерах. Как писал в хвалебной статье "Волга-Ньюс":

"До 2013 года компания работала, в основном, как субподрядчик, набираясь опыта и наращивая собственные ресурсы. В этой роли компания "С.И.Т.И." участвовала в завершении строительства инновационного центра "Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в Тольятти, Тренировочного ледового комплекса с заглубленным паркингом "МТЛ Арена".

В 2014 был заключен первый госконтракт на окончание строительства 1-й очереди 5-го пускового комплекса станции метро "Алабинская", который был выполнен четко в срок, и самарцы получили долгожданную новую станцию метро."

После этого, как сообщают в СОФЖИ, компания "С.И.Т.И." стала генеральным подрядчиком одного из кварталов района "Южный город", где до ноября 2015 года планировалось построить около 56 тыс. кв. м жилья эконом-класса с чистовой отделкой, часть квартир проекта участвовала в программе "Жилья для российской семьи".

Генподрядчик - компания "С.И.Т.И." - нарушил сроки более чем на полтора года!

СОФЖИ, так как генподрядчик до конца не устранил все замечания по объекту, не перечислил итоговое вознаграждение целиком, ожидая выполнения всех обязательств по договору. Компания "С.И.Т.И." обратилась в арбитражный суд.

Арбитражный суд 2 августа отказал ООО "С.И.Т.И." во взыскании 43 миллиона рублей, мотивируя это тем, что компании необходимо выполнить условия генподряда.

Однако, 21 сентября это решение было отменено, и с СОФЖИ в пользу ООО "С.И.Т.И." было взыскано 43 миллиона рублей.

Сейчас СОФЖИ пытается обжаловать данное решение. Счета организации, в том числе и те, на которых находятся федеральные средства, блокированы на основании судебного решения.

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