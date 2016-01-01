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Провал в центре Самары образовался из-за утечки на водоводе

В Самаре провал асфальта на улице Фрунзе, в районе пересечения с улицей Шостаковича, ликвидируют в течение недели. Об этом 63.ru сообщили в «Самарских коммунальных системах».

«Размыв грунта произошел из-за утечки на водоводе, которая произошла 1 октября. Аварию оперативно ликвидировали. Отключение потребителей от системы водоснабжения не потребовалось», — рассказали представители «Самарских коммунальных систем».

По их словам, сейчас площадку передали субподрядчикам для восстановления благоустройства и дорожного полотна.

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