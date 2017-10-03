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Вокруг «Самара Арены» расчистили более 7 га леса

Началась расчистка лесного массива на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», сообщает kommersant.ru. Ежедневно планируют очищать около 1 га, в работе задействовано более 100 человек, сообщает правительство Самарской области.

«Организована рубка и раскряжевка сухостойной древесины, вывоз мусора и древесно-кустарниковой растительности», - говорится в сообщении.

Работы по расчистке леса являются частью мероприятий по благоустройству территории вокруг стадиона, завершить их планируют до образования устойчивого снежного покрова.

Сообщается, что во время чемпионата мира территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. После окончания мирового первенства лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, оборудуют в парковую зону.

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