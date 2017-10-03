В Самаре отпраздновали 75 лет объединенного университета
Поздравить университет с юбилеем приехали главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, председатель СГД Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов, бывшие ректоры Виктор Сойфер и Владимир Шорин.
В зале - члены правительства региона, депутаты, руководители крупнейших предприятий области, коллеги из российских университетов, преподаватели и выпускники вуза, ветераны и студенты.
Ректор университета Евгений Шахматов напомнил, что первый ректор, Александр Сойфер, получил приказ организовать авиационный институт 17 июля 1942 года, а в октябре того же года начались занятия. Следующим ректором стал Федор Стебихов.
С 1956 по 1988 годы вузом руководил Александр Лукачев. КуАИ за эти годы стал одним из крупнейших в стране. Количество студентов выросло с тысячи до более чем десяти тысяч, а сам институт приобрел всемирную известность. Владимир Шорин стал первым избранным ректором и уже через вашу года возглавил комитет по образованию и науке Верховного Совета СССР. С 1990 по 2010 год вуз возглавлял Виктор Сойфер.
После выступления ректора были зачитаны поздравительные телеграммы от заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина и Ольги Голодец.
Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан в своем поздравлении сказал:
"На протяжении многих лет здесь обучается большое количество иностранных студентов, и это, по сути, престиж Российской Федерации. Позвольте поздравить вас с вашим праздником. Я имею право сказать уже и с нашим, я болею, переживаю за вас. За то, как происходило объединение. И рад, что результат есть, результат хороший. Сегодня вуз по праву входит в число лучших России".
Так же он зачитал поздравление от полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича:
"Авторитет университета неизменно высок не только в России, но и далеко за её пределам. Наглядным подтверждением высокого статуса ВУЗа является присвоение категории "Национальный исследовательский университет" и его вхождение в рейтинг лучших высших учебных заведений стран БРИКС".
Михаил Бабич в своем послании пожелал всему коллективу Самарского национального исследовательского университета благополучия, новых открытий, смелых проектов и свершения творческих замыслов.
В конце церемонии выступил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров:
"Я очень рад, что сегодня имею честь поздравить всех собравшихся со знаменательным юбилеем, с торжеством, которое важно не только для вуза, региона, но, я уверен, и для всей страны. Я очень рад, что могу обратиться к ректорам университета: Владимиру Павловичу, Виктору Александровичу, Евгению Владимировичу и к тому, будущему ректору, который сейчас сидит где-то на галерке, как сказал Виктор Сойфер. Что могу поблагодарить тех людей, которые делают все для того, чтобы вуз стал ведущим в нашей стране, вошел в славную когорту университетов, на которые рассчитывает и опирается вся страна, будущее с которым связывает и наш президент Владимир Владимирович Путин".
"Мы вместе с вами радуемся победам университета. Совершенно очевидно, что Самарский университет в своей отрасли является ведущим в стране... Я хочу вас всех поблагодарить за ваш труд и поблагодарить тех, кто прилежно учится, пожелать всем новых успехов, побед, свершений! И здесь можно смело сказать: только вперед!"
Фоторафия: Волга-Ньюс
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