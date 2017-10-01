Дмитрий Азаров поздравил сотрудников гражданской обороны c праздником
4 октября - День гражданской обороны МЧС России. Сотрудниокв службы поздравил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Уважаемые сотрудники гражданской обороны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны МЧС России!
За это время гражданская оборона зарекомендовала себя как эффективная структура для решения задач по защите населения и территорий от опасностей как в мирное, так и в военное время, обеспечивающая надежную защиту от угроз, которые несут техногенные аварии, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
Нередко вам приходится работать в сложной, сопряженной с риском для жизни обстановке. Сотрудники гражданской обороны Самарской области совместно с коллегами-спасателями не раз доказывали свой профессионализм, неизменно проявляя при этом высочайшую решительность, отвагу и мужество. Ваши знания и опыт, умение хладнокровно действовать в экстремальной ситуации заслужили авторитет и искреннюю признательность жителей губернии.
Вы всегда на совесть выполняете возложенные на вас задачи, оперативно и четко реагируя на различные внештатные ситуации.
Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд. Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете надежно обеспечивать безопасность жителей нашей губернии.
Желаю вам здоровья, оптимизма, выдержки и успехов в служебной деятельности на благо России!
Временно исполняющий
обязанности Губернатора Самарской области Д.И.Азаров
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 13:14
Дмитрий Азаров распорядился ежедневно отчитываться о подготовке к ЧМ-2018
Комментариев: 0
|Сергей Степашин и Дмитрий Азаров посетили с рабочим визитом Сергиевский район
2 октября 2017, 17:16
| Областной минфин возглавил Андрей Прямилов
2 октября 2017, 14:20
|В день пожилого человека Д.И.Азаров поздравил с открытием постояльцев пансионата для ветеранов войны и труда
2 октября 2017, 08:15
|Дмитрий Азаров открыл пансионат для ветеранов в Хворостянском районе
1 октября 2017, 17:41