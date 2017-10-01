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Дмитрий Азаров поздравил сотрудников гражданской обороны c праздником

4 октября - День гражданской обороны МЧС России. Сотрудниокв службы поздравил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Уважаемые сотрудники гражданской обороны!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны МЧС России!

За это время гражданская оборона зарекомендовала себя как эффективная структура для решения задач по защите населения и территорий от опасностей как в мирное, так и в военное время, обеспечивающая надежную защиту от угроз, которые несут техногенные аварии, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

Нередко вам приходится работать в сложной, сопряженной с риском для жизни обстановке. Сотрудники гражданской обороны Самарской области совместно с коллегами-спасателями не раз доказывали свой профессионализм, неизменно проявляя при этом высочайшую решительность, отвагу и мужество. Ваши знания и опыт, умение хладнокровно действовать в экстремальной ситуации заслужили авторитет и искреннюю признательность жителей губернии.

Вы всегда на совесть выполняете возложенные на вас задачи, оперативно и четко реагируя на различные внештатные ситуации.

Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш самоотверженный труд. Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете надежно обеспечивать безопасность жителей нашей губернии.

Желаю вам здоровья, оптимизма, выдержки и успехов в служебной деятельности на благо России!



Временно исполняющий

обязанности Губернатора Самарской области Д.И.Азаров

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