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Официальные лица поздравили самарский университет имени Королева с 75-летием

В 2017 году Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева отмечает свой 75-летний юбилей. Основанный в 1942 году в городе Куйбышеве, университет за 75 лет стал ведущим научно-исследовательским центром страны, имеет широкую известность за рубежом.

На сегодняшний день университетом ведётся подготовка по 300 образовательным программам, успешно развивается международное сотрудничество: обучаются более 700 иностранных студентов из 60 государств мира; реализуются крупные научные проекты.

С этой знаменательной датой университет поздравили первые лица государства. Свои поздравления и пожелания направили заместитель Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозин, заместитель Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец, Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич

В своей поздравительной телеграмме Дмитрий Олегович Рогозин подчеркнул:

«Сегодня Самарский университет по праву входит в число ведущих вузов страны. Подготовленные в его стенах специалисты успешно трудятся на передовых рубежах научно-технологического развития России.

Участие в программе повышения международной конкурентоспособности закладывает основы качественно нового движения университета вперед, обеспечивает долгосрочные ориентиры для его достижений.

Убежден, что набранный темп развития позволит университету закрепиться в числе ведущих мировых образовательно-научных центров.

Желаю всем сотрудникам университета, студентам и выпускникам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов в решении общественно значимых задач на благо России».



Поздравляя Самарский национальный исследовательский университет им. академика Королева с 75-летием, Ольга Юрьевна Голодец отметила:

«С момента своего создания университет играет важную роль в подготовке специалистов по ракетно-космической технике, в развитии передовых научных исследований и разработок, применяющихся во всем мире, формировании уникальных научных школ, в том числе в области проектирования авиационных двигателей, самолетов, космических аппаратов.

В настоящее время Самарский университет является лидером в подготовке кадров для аэрокосмических предприятий Российской Федерации и успешно реализует программу повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Желаю вам новых успехов и достижений, беречь и приумножать замечательные традиции университета!»

Высокую оценку достижений университета дала Министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева в своем поздравительном письме:

«За годы своей деятельности университет заложил прочную основу для обучения высококвалифицированных специалистов в различных областях экономики, обеспечивая страну и регион современными кадрами по широкому спектру инженерных, естественнонаучных и гуманитарных направлений подготовки.

Сегодня университет динамично развивается и продолжает научно-образовательную деятельность в лучших традициях, накопленных за свою славную историю.

Желаю коллективу и студентам вуза реализации научного и творческого потенциала, воплощения новых интересных идей и успехов в развитии отечественного образования и науки!»

В своем поздравительном адресе Михаил Викторович Бабич отметил:

«Практическая инновационная направленность вуза, самые современные технологии, активно используемые в обучении, признанные научные школы позволяют коллективу университета уверенно смотреть в будущее, вести многогранную исследовательскую деятельность и развивать международное сотрудничество.

Авторитет университета неизменно высок не только в России, но и далеко за ее пределами, а его диплом - свидетельство фундаментальных и прикладных знаний, широкого кругозора, основательной профессиональной подготовки выпускников.

Наглядным подтверждением высокого статуса вуза является присвоение категории «Национальный исследовательский университет» и его вхождение в рейтинг лучших высших учебных заведений стран БРИКС.

Во всем этом заслуга профессорско-преподавательского состава университета, представляющего творческую и интеллектуальную элиту.

Уверен, что новаторский подход к решению поставленных задач и поиск новых направлений в работе помогут вузу и в дальнейшем вносить достойный вклад в развитие российского образования и науки, подготовку высококвалифицированных кадров на благо нашего Отечества.

Желаю всему коллективу Самарского национального исследовательского университета благополучия, новых открытий, смелых проектов и свершения творческих замыслов!»

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