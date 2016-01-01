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Яков "Soba4ki" Коган: Всё оказывается плоховато у нас, и плитка трескается, и стадион-не стадион, и куры из Мордовии - не такие уж и вкусные!

Известный сетевой художник, Яков "Soba4ki" Коган поделился на своей странице в Фейсбуке размышлениями о нас. И с Яшей трудно не согласиться!

У нас сейчас губернатора поменяли, и как волшебная карета Золушки превратилась с двенадцатым ударом часов в упругую тыкву, так и местная общественность в один миг резво обернулась румяными правдорубами и отважными разоблачителями. Ещё вчера мы, согласно статистике, не сбавляя темпа шли семимильными шагами прямиком в светлое будущее под мудрым руководством и чутким контролем замечательного человека и крепкого хозяйственника, а уже сегодня все сокрушённо разводят руками и ужасаются тому, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Всё оказывается плоховато у нас, и плитка трескается, и стадион-не стадион, и куры из Мордовии - не такие уж и вкусные, как казалось ещё совсем недавно. Привкус у них какой-то прямо вот не очень! И синие они все! И ощипаны как-то не так!

И это не новость и не сюрприз. Эти самые люди, ну или возможно их отцы и деды строили развитой социализм, были комсомольцами, давали клятву верности делу Ленина, называли религию пережитком прошлого, осуждали военную агрессию Запада, и они же, в кепочках USA, с кооперативными крестиками на шее, закусывая спирт ROYAL ножками Буша, вели потом проникновенные разговоры о прогнившем совке, о бюрократии, дефиците и прочих ужасах, выпавших на их нелёгкую долю.

И никого ничто не смущало, и никто не чувствовал себя при этом немного неловко. Наоборот, каждый старался как можно публичнее и громче рассказать «запрещённый» анекдот про Ильича, твёрдо при этом зная, что он уже - не запрещённый.

И всё нормально, никакого диссонанса. Потом они дружно затянули удалой шансон про «лихие девяностые», в которые они « выживали» и у каждого вдруг всплыла ужасающая, леденящая кровь история про то, как там, тогда было. Со слов этих граждан, все в те мрачные годы поголовно ходили по улицам с автоматами и если, скажем, первоклассник к концу четвёртой четверти не убивал хотя бы парочку сверстников, то на педсовете ставился вопрос об отчисление его в спецшколу для слаборазвитых. И только бригада, в которой состояли отец и старший брат нерадивого олуха могла, ценой невероятных жертв и немалых денег уладить это дело и вывезти за базар.

И так, я думаю, будет всегда. Только сменится нынешняя власть, и на следующее утро многие внезапно проснутся откровенными и честными, мудрыми и понятливыми. Оденутся во всё новое и чистое, и пойдут рассказывать, как они всё понимали и даже по своему боролись с перегибами на местах. Такие уж удивительные люди. Хотел какой-то другой эпитет применить, но потом подумал, и решил оставить как есть. Именно - удивительные люди.

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