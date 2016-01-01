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В Самаре временно отменят троллейбус маршрута № 16

С 5 октября из-за строительства здания речного вокзала в Самаре (ул. Максима Горького, 78) временно приостановят движение троллейбусов по маршруту № 16 «Губернский рынок – 6-й причал», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничение вводится до окончания строительства.

Троллейбусы этого маршрута пустят по маршруту № 6 «Губернский рынок – Улица Грозненская». До остановки «6-й причал» добраться можно на автобусах №№11, 205, 247 и 295.

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