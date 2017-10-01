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Дмитрий Азаров распорядился ежедневно отчитываться о подготовке к ЧМ-2018

"Ключевой вопрос - это ликвидация отставания в сроках строительства стадиона. Единственный стадион, по которому сегодня прозвучала критика, который отстает от графика строительства, - это "Самара Арена", - заявил Дмитрий Азаров после совместного заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО "Организационный комитет "Россия-2018".

"Хочу сказать: уже поставлена задача правительству Самарской области, что ежедневно будут подводиться итоги в каждом министерстве, которое задействовано в подготовке к чемпионату мира. Еще раз подчеркну: ежедневно... На нынешнем этапе только такой - ежедневный - контроль, обеспечение ежедневной результативности может решить вопрос по отставанию от графика", - заявил Дмитрий Азаров.

6 октября на стадионе «Самара Арена» пройдет расширенное совещание с участием руководства генподрядчика - ПСО "Казань", представителей контрольных и надзорных органов, членов регионального правительства.

Фото: Волга-Ньюс

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