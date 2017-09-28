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"Матильду" в Самаре покажет "Ракурс"

Самарский клуб друзей кино "Ракурс" объявил свою программу на октябрь. Фильм "Матильда" - самое неинтересное и слабое кино в этом списке.

5 октября, четверг

19-00

«Киномост» в Мега-Сити

Бегущий по лезвию. 2049

(16+)

Великобритания, США, Канада, 2017, 2:45

Режиссер: Дени Вильнёв («Водоворот», «Пленницы», «Прибытие»)

В ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето, Робин Райт.

Сиквел легендарной антиутопии Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы» по роману Филиппа К. Дика.

Офицер полиции Кей (Райан Гослинг) становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, бывшего охотника на репликантов, который бесследно исчез много лет назад...



7 октября, суббота

16-00

СОУНБ

вход свободный

Рим, открытый город

(16+)

Италия, 1945, 1:40, ч/б

Режиссер: Роберто Росселини («Пайза», «Германия, год нулевой», «Путешествие в Италию»)

В ролях:Альдо Фабрици, Анна Маньяни, Марчелло Пальеро, Вито Анникьярико, Нандо Бруно.

Трагический пафос актрисы, масштаб ее темперамента, сила эмоционального взрыва оказались равны высокому трагизму историческому моменту жизни Италии в годы Второй мировой войны. Именно в этом - ключ к гениальному совпадению актерского дарования и человеческой судьбы, воплощенной Анной Маньяни в первом шедевре неореализма «Рим, открытый город».

Лекция с просмотром и обсуждением фильма.

12 октября, четверг

19-00

«Киномост» в Мега-Сити

Аритмия

(18+)

Россия, 2017, 2:00

Режиссер: Борис Хлебников («Коктебель», «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь»)

В ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Александр Самойленко, Елена Дробышева.

«Один из самых талантливых российских режиссеров нового века возвращается в большое кино. «Аритмия - нарушение сердечного ритма. Разлад, разброд, нескладуха. Как в жизни врачей Олега и Кати. Кино Хлебникова отличает негероическая, непафосная - напротив, тихая, даже интимная интонация. Здесь важен способ съемки - камеры Алишера Хамидходжаева не чувствуешь. Она просто рядом с героями: даже не приближает, а сближает их с нами».



Фестиваль «Кинотавр-2017»: гран-при, приз за лучшую мужскую роль.

МКФ в Карлови Вари: приз за лушую мужскую роль.

14 октября, суббота

16-00

СОУНБ

вход свободный

Жить своей жизнью

(18+)

Франция, 1962, 1:25, ч/б

Режиссер: Жан-Люк Годар («На последнем дыхании», «Безумный Пьеро», «Уикэнд»).

В ролях: Анна Карина, Сади Реббо, Андре С. Лабарт, Гилейн Шлюмберже, Жерар Хоффман.

Блистательный образец экспериментального и провокационного кинематографа Жан-Люка Годара, виртуозно объединяющего философию, документ и импровизацию.

«Эпиграфом к этой картине Жан-Люка Годара, несомненно, продолжающей линию его реминисценций из экзистенциализма, служат слова великого французского философа Блеза Паскаля: «но потому, что у человека свободная воля, он сам создает свою жизнь». А еще чрезвычайно важен разговор Нанá в кафе с современным мыслителем Брисом Пареном, рассказывающим ей притчу об известном герое Дюма - о Портосе, который всегда побеждал, пока действовал, не задумываясь, а когда лишь однажды решил задуматься, то сразу же погиб. И то, и другое по-своему откликается в судьбе молодой парижанки, вынужденной выйти на панель, чья жизнь изложена в двенадцати эпизодах».

Сергей Кудрявцев «5000 фильмов»

МКФ в Венеции: спецприз жюри.

Лекция с просмотром и обсуждением фильма.



19 октября, четверг

19-00

«Киномост» в Мега-Сити

Двуличный любовник

(18+)

Франция, Бельгия, 2017, 1:50

Режиссер: Франсуа Озон («Крысятник», «Под песком», «Бассейн», «8 женщин»)

В ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймон.

Франсуа Озон возвращается к своему излюбленному жанру психологического и эротического триллера. История о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии. Девушка обращается за помощью к привлекательному психотерапевту Полу, и результат лечения превосходит все ожидания: отношения выходят за рамки рабочих, Хлоя влюбляется в доктора и соглашается жить вместе. Однако у Пола есть собственные секреты, раскрывать которые он не спешит.



21 октября, суббота

16-00

СОУНБ

вход свободный

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

(16+)

США, Великобритания, 1988, 2:00

Режиссер: Стивен Фрирз («Навострите ваши уши», «Кидалы», «Герой», «Королева»)

В ролях: Гленн Клоуз, Джон Малкович, Мишель Пфайффер, Киану Ривз, Ума Турман.

«Экранизация знаменитого эпистолярного романа, принадлежащего перу Шодерло де Лакло, который оставил своеобразные «записки очевидца» в предреволюционную эпоху во Франции конца XVIII века. Кинематографическую версию двух британцев - драматурга Кристофера Хэмптона, использовавшего собственную пьесу на основе данного литературного произведения, и режиссера Стивена Фрирза - можно счесть примером тонкого и умного постижения спустя ровно два столетия изысканно-жестоких ритуалов и блистательно-циничных интриг в среде французской знати, которая еще не осознает близящегося конца своего довольно иллюзорного «мира опасных связей».

Сергей Кудрявцев «5000 фильмов»

3 премии «Оскар». 2 премии Британской киноакадемии. Премия «Сезар».



26 октября, четверг

19-00

«Киномост» в Мега-Сити

МАТИЛЬДА

(18+)

Россия, 2017

Режиссер: Алексей Учитель («Мания Жизели», «Дневник его жены», «Прогулка», «Край»)

В ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина.

Та самая «Матильда»...



28 октября, суббота

16-00

СОУНБ

вход свободный

ПАСТОРАЛЬ

(16+)

«Грузия-фильм», 1976, 1:35, ч/б

Режиссер: Отар Иоселиани («Листопад», «Жил певчий дрозд», «Фавориты Луны»)

В ролях: Нана Иоселиани, Нестор Пипиа, Ксения Пипия, Резо Чархалашвили, Лия Джугели.

«Отар Иоселиани неподвластен никакой классификации, он почти что неуловим. От фильма к фильму следует он за своей музыкой - всегда воздушной и никогда не беззаботной. И все мы очарованы этим искусником притч, всегда готовым показать язык политкорректности, избегающим догм, речей, идеологии и заимствований. Едкая насмешка, дурманящая нежность, веселящая мудрость, меланхолия грузинского аристократа».

Жак Ланг, из речи, произнесенной при вручении национального ордена Почетного легиона Франции Отару Иоселиани.

МКФ в Западном Берлине: приз ФИПРЕССИ.

Лекция с просмотром и обсуждением фильма.

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