Самарский стадион готов меньше всех
Министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 сообщил о готовности строящихся стадионов.
Министр отметил, ситуация во всех городах находится под контролем. К сожалению, Самара замыкает список городов, в которых стадионы еще строятся:
Екатеринбург - 85 %.
Ростов-на-Дону- 86 %.
Калининград - 83 %.
Волгоград - 73 %.
Нижний Новгород - 73 5 %.
Саранск - 67 %.
Самара - 65 %.
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28 сентября 2017, 17:10
Делегацию FIFA уверили, что стадион будет построен в срок
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