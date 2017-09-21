Вчера, 23:02

Самарский стадион готов меньше всех

Министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 сообщил о готовности строящихся стадионов.

Министр отметил, ситуация во всех городах находится под контролем. К сожалению, Самара замыкает список городов, в которых стадионы еще строятся:

Екатеринбург - 85 %.

Ростов-на-Дону- 86 %.

Калининград - 83 %.

Волгоград - 73 %.

Нижний Новгород - 73 5 %.

Саранск - 67 %.

Самара - 65 %.

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