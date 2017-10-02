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Школу № 151 присоединили к школе № 91

Обе школы расположены в Советском районе. До объединения в школе №151, которая находится в переулке Бельского, в послеке "Чуваши", обучались всего 148 человек. В девятом классе насчитывалось всего 11 учеников, в пятом - 13.

В объединенной 91 школе, здание которой находится на улице Балаковской,10а, теперь занимаются 852 человека. При реорганизации сохранен весь педагогический состав.

 

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