На колокольню храма на Хлебной площади водрузили купол
Во вторник, 3 октября, на Хлебной площади состоялся обряд освящения купола. Через пару часов рабочие установили золотой свод на колокольню храма, воздвигнутого в честь Смоленской иконы Божией Матери, сообщает 63.ru.
Церковный приход здесь появился не случайно. Архитектор Юрий Харитонов первоначально намеревался увековечить память о двух самарских храмах, которые возвели здесь еще до революции, – Преображенском и Смоленском. В 1952 году оба здания снесли для строительства дороги к мосту через реку Самару.
Зодчий планировал построить на Хлебной площади одно большое каменное сооружение в честь Преображенского храма и маленькую деревянную церковь. Ее позже хотели отвести под крестильню.
В конце осени 2008 года рабочие залили первый фундамент. Зимой в том же году привезли сруб с кировских лесов. Через пару месяцев сборку храма завершили. Настоятелем нового прихода назначили клирика Вознесенского собора протоиерея Сергия Козлова. На Пасху в 2009 году в новом приходе совершили первую божественную литургию.
"Так сложилось, что нам стало достаточно одного храма. Мы его будем украшать. Потихонечку – полегонечку, здесь – дощечку, там – дощечку. Вот в таком темпе мы и двигаемся. Буквально два года назад у нас появился благотворитель. Он оказал хорошую помощь. Благодаря ему мы обустроили придел и колокольню. И этот купол изготовили тоже силами прихожан", – рассказал протоиерей Сергий Козлов.
"В конце сентября у храма появился свой голос. Рабочие установили колокола. Вы их слышали? От них такой звук, который никого не оставляет равнодушным. И вот теперь наконец-то водрузят на колокольню купол", – рассказал 63.ru прихожанин Владимир.
Рабочие в 10 утра приступили к установке цилиндрического основания – барабана. А сам купол под молитвы священнослужителей и самарцев водрузили на храм только к обеду.
Прихожане, которые наблюдали за этим процессом, не смогли сдержать слез. "Это исторический момент! И через сто лет кто-нибудь вспомнит наш храм", – поделилась своими эмоциями прихожанка Нина.
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