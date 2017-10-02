Вчера, 16:15

В Самаре на фасадах домов с граффити появится художественная подсветка

В пос. Управленческий на фасаде дома, где нарисовали гигантский портрет конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова, установят подсветку. Об этом 63.ru рассказал директор фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.

По его словам, аналогичную подсветку установят и на фасадах других домов, где нарисовали или сейчас рисуют граффити. Это нужно для того, чтобы горожане могли любоваться портретами известных личностей и в вечернее время.

— Мы реализуем проект под названием «Первые» — это портреты на фасадах. Посвящены они героям своей эпохи. Теперь они засветятся в темноте. Электричество подключат к жилому дому или к сетевой организации, — пояснил Михаил Архипов.

На данный момент, помимо портрета Николая Кузнецова, художники нарисовали граффити с изображением заслуженного врача и почетного гражданина города — Владимира Середавина. Фоторепортаж — «Картина высотой 27 метров: как рисуют гигантские граффити в Самаре».

На фасад дома на улице Демократической сейчас наносят портрет космонавта Юрия Гагарина. Стоимость граффити составляет 200–300 тысяч рублей. Подрядная организация, которая проводила капитальный ремонт фасада, взяла все затраты на себя.

Работают над портретом Гагарина двое — художник Евгений Дегтярев из Новокуйбышевска и его напарник Дмитрий. Вечером они нанесли разметку с помощью проектора, который разместили на подъемнике. Затем начали заполнять контур красками. Фон наносят краской с помощью валика.

— Это первое 12-этажное здание, которое мы расписываем. До этого были пятиэтажные фасады в Новокуйбышевске. Я очень рад, что именно нам выпала честь рисовать Гагарина. Он великий человек, — рассказал Евгений.

До конца октября молодые люди планируют управиться с этим фасадом. Если будет возможность, то приступят к следующему проекту.



— Многие прохожие спрашивают: «Для чего все это?» Мы отвечаем, что так будет красиво. Такие рисунки — важная городская деталь. Это лучше, чем бело-синие фасады, — отметил художник.



А на фасаде дома на улице Ново-Вокзальной, 267 рисуют портрет советского и российского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова. Эту работу доверили художникам из Москвы.

В планах фонда капремонта — нарисовать на фасадах домов Самары портреты Петра Алабина, Валерия Грушина и небесного покровителя города Алексия Московского. К слову, инициаторами могут выступить и сами жители. Жильцов домов, фасады которых хотят украсить граффити, просят обращаться в приемную директора организации.

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