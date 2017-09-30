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Власти Самары не успели расселить в срок всех жильцов аварийных домов

Самарская область не выполнила программу по переселению граждан из аварийного жилья в срок до 1 сентября. В числе отстающих оказались Самара и Красноармейский район. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, сообщает 63.ru.

По его словам, в очереди на получение жилья стоят еще около 750 человек. Около 10 тыс. кв. м жилья для них построят в Самаре, более трех тысяч – в Красноармейском районе.

Сергей Степашин сообщил, что программу по переселению граждан из аварийного жилья в Самарской области продлили до 20 декабря 2017 года. При этом фонд планирует в будущем увеличить финансирование этих мероприятий. Теперь региональные власти должны сформулировать предложения по продлению программы.

Ранее в минстрое сообщали, что всего в очереди на переселение из аварийного жилья стоят 22 909 человек. На то, чтобы выделить им новые квартиры, нужно 13 млрд рублей.

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