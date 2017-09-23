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"Убийства в Заволжье". Кирилл Шелестов будет публиковать свой новый роман в Сети. В Живом Журнале

Писатель Кирилл Шелестов, которого многие считают маской Александра Князева, выпускает новый роман. Однако, печатать его на бумаге автор не планирует. Вот что он пишет в своем ЖЖ:

УБИЙСТВА В ЗАВОЛЖЬЕ. Предисловие

После некоторых колебаний я решил отказаться от бумажного издания нового романа в пользу электронной версии. Мне давно уже хотелось выпустить книгу с продолжениями,- так, как она пишется и как проживается. Здесь, в «Живом Журнале», начиная с 10-го октября, я буду еженедельно размещать главу за главой, пока не дойду до конца.

Я благодарен читателям, которые дождались этой книги,- надеюсь, она их не разочарует. Я благодарен и тем, которые не дождались,- мне всегда было скучно со случайными попутчиками, а им - со мной.

Особую признательность мне хотелось бы выразить моей многолетней бессменной помощнице А. К., без которой невозможно представить не только появление этой трилогии, но и все мое существование.

В ходе моей работы меня консультировали сотрудники следственного комитета, прокуратуры и других правоохранительных органов, пожелавшие остаться неизвестными из опасения вызвать недовольство начальства. Всем им спасибо.

К сведению

Кирилл Шелестов - российский писатель, автор серии из пяти романов, действие, которых происходит в вымышленной Уральской республике. В которой многие узнали реалии Самарской области. Так же как и в героях романов - реальных персонажей самарской политики и бизнеса.

Несмотря на то, что авторство романов никогда не раскрывалось, а "Кирилл Шелестов" изначально позиционировался, как псевдоним, с этим именем связывают Александра Князева - бывшего руководителя ГТРК, издателя скандальных газет, а до этого - преподавателя пединститута и университета Наяновой, кандидата филологических наук. Сам Князев свою связь с Шелестовым неоднократно отрицал.

Предыдущий роман Кирилла Шелестова "Погоня" был опубликован издательством "Захаров" в 2012 году.

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