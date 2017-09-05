Главное за сегодня: 
За окном: +9, завтра: +11
 Сегодня, 11:25 
Рейтинг: 0 
916,5 миллионов рублей на благоустройство вокруг стадиона освоит "Волгатрансстрой"

Заключен госконтракт на благоустройство территории вокруг "Космос-арены". За 916,5 миллионов рублей "ВТС-9" займется благоустройством и озеленением территории в границах Московского, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе и улиц Ташкентская и Демократическая.

Рядом со стадионом будут обустраивать пешеходные зоны, установят шумозащитное ограждение, оборудуют системы водоотведения, электроснабжения и канализации. Подрядчику также нужно будет предусмотреть установку биотуалетов и создание условий для передвижения маломобильных граждан. На территории рядом со стадионом появятся велодорожки.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios