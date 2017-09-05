916,5 миллионов рублей на благоустройство вокруг стадиона освоит "Волгатрансстрой"
Заключен госконтракт на благоустройство территории вокруг "Космос-арены". За 916,5 миллионов рублей "ВТС-9" займется благоустройством и озеленением территории в границах Московского, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе и улиц Ташкентская и Демократическая.
Рядом со стадионом будут обустраивать пешеходные зоны, установят шумозащитное ограждение, оборудуют системы водоотведения, электроснабжения и канализации. Подрядчику также нужно будет предусмотреть установку биотуалетов и создание условий для передвижения маломобильных граждан. На территории рядом со стадионом появятся велодорожки.
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