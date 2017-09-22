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Сегодня в «Художественном» начинается авторская программа Валерия Бондаренко «Страх высоты»

В октябре 2017 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой стартует новый проект - авторская программа Валерия Бондаренко «Страх высоты».

Его целью является популяризация классического мирового и российского кинематографа, показы лучших фильмов известных режиссёров - со вступительным словом Валерия Бондаренко, кинокритика, киноведа, филолога, журналиста, писателя и автора ряда оригинальных тренингов, обладателя премий в области литературы и публичной деятельности.

Биографическая справка

В 85-м году Валерий Вениаминович Бондаренко закончил филологический факультет Куйбышевского университета, после 3 года работал учителем в средней школе села Русская Борковка Ставропольского района Куйбышевской области. Затем преподавал в Куйбышевском государственном институте культуры - зарубежную литературу и киноведческие дисциплины. В конце 80-х годов Валерия Бондаренко пригласили на ТРК «СКАТ», где он вёл авторскую программу «Шедевры мирового кино». В 90-е годы ещё одним авторским проектом киноведа стала программа «Элита» на ГТРК «Россия». Также В.В. Бондаренко является автором ряда программ на радио «Ностальжи» и программы «Поэты и музы Серебряного века» на ТРК «Губерния». Валерий Вениаминович выпустил такие книги как «48 часов «Ностальжи»», «Красота обитаема», «Эстетика дурного вкуса».

Название программы ««Страх высоты» с Валерием Бондаренко» отражает как своеобразие авторского взгляда Валерия Вениаминовича на классический кинематограф, так и высокие художественные достоинства кинокартин, представленных в проекте.

Каждый фильм будет обозначен позицией Валерия Бондаренко: «Люблю» или «Не люблю» (не люблю, но смотреть надо).

3 октября в 19:00 программу откроет рубрика «Люблю» с кинолекторием по фильму Паоло Соррентино «Последствия любви» (18+).

Паоло Соррентино - итальянский кинорежиссёр и сценарист. Постоянный участник Каннского кинофестиваля. Его работы дважды отмечались премией Европейской киноакадемии в категории «Лучший европейский фильм года». Фильм «Последствия любви» удостоился приза зрительских симпатий за лучшую мужскую роль (Тони Сервилло) и приза зрительских симпатий за лучшую работу режиссера (Паоло Соррентино) Европейской киноакадемии.

Когда-то бизнес-консультант Тита ди Джироламо вложил огромные средства мафии в покупку танкера. Сделка сорвалась, а деньги пропали. «Серьезные люди» в тот момент не стали его убивать, а придумали для него другую работу.

«Мне всегда хотелось, чтобы публика увидела лучший фильм Паоло Соррентино и один из последних выдающихся фильмов о любви. Сам Соррентино на такую высоту больше никогда не поднимался» - В. Бондаренко «Из частных бесед с публичными людьми».

17 октября в 19:00 в рубрике «Не люблю» будет представлен кинолекторий по фильму Луиса Бунюэля «Дневная красавица» (16+), экранизация одноименного романа Жозефа Кесселя. Картина удостоена наградой «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля 1967 года.

Верная жена и добропорядочная хозяйка Северина Серизи однажды решается на невероятный и совершенно аморальный эксперимент. Устав от собственной непогрешимости, она тайно поступает на работу в публичный дом некой мадам Анаис. Но так как по вечерам и по ночам Северина продолжает играть свою привычную роль буржуазной кошечки, в борделе она получает имя «Дневная красавица». Как любая проститутка она исполняет все желания своих клиентов. А затем возвращается к домашнему очагу.

Таким образом, Северина начинает вести двойную жизнь. И никто из ее близких даже не догадывается о том, как Северина проводит свои дни.

«Бунюэля надо смотреть всю жизнь. «Дневная красавица» - это фильм-шкатулка, в которую брошены небрежной рукой гения красота Катрин Денёв, сексуальные грёзы, сюрреалистический юмор и ещё то немногое, ради чего вообще стоит смотреть кино» - В. Бондаренко «Из частных бесед с публичными людьми».

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