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Сергей Степашин и Дмитрий Азаров посетили с рабочим визитом Сергиевский район

В понедельник, 2 октября, в Самарскую область с рабочим визитом прибыли председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор-председатель правления Фонда Константин Цицин.

В рамках визита Сергей Степашин, Константин Цицин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетили Сергиевский район.

В районном центре завершены работы по строительству второй очереди Сергиевского группового водопровода. Здесь руководство Фонда и глава региона ознакомились с работой реконструированной насосно-фильтровальной станции.

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