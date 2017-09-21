В музее им. П. Алабина открылась выставка Никаса Сафронова «Избранное»»
В Самарском областном историко-краеведческом музее им.П.Алабина начала работу выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Избранное».
Выставка «Избранное» имеет значительный географический масштаб: экспозиция демонстрировалась на территории России, Украины, Казахстана, а также в странах Европы и Азии.
Никас Сафронов успешно работает во многих жанрах. Большая часть работ художника находится в ведущих музеях мира и частных коллекциях российских и зарубежных звезд политики и культуры, таких как Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Джек Николсон…
Жанровые картины, лирические пейзажи, натюрморты, портреты отмечены глубиной психологического решения, жизненной достоверностью и внутренней правдой характеров.
На выставке представлены более 100 работ разных направлений — классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.
Выставку посетил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Выставка привлекла к себе большое внимание. За несколько дней ее посетили уже несколько сотен человек. Серьезный интерес к выставке проявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он выразил удовлетворение от того, что мы продолжаем достаточно длительное сотрудничество с одним из самых известных художников нашего времени. Это не первая выставка Никаса Сафронова в регионе. Самарские ценители живописи хорошо знают его творчество. Каждый проект вызывает большой интерес и много споров».
Выставка продлится до 26 ноября.
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