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Областной минфин возглавил Андрей Прямилов

В понедельник, 2 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках мероприятия от занимаемой должности был освобожден врио главы минфина Сергей Кандеев, занимавший пост более пяти лет.

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Кандеева за работу в правительстве и представил Андрея Прямилова в качестве нового главы министерства управления финансами. Он приступил к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.

Напомним, Андрей Прямилов с 2006-го по 2008-й и с 2010-го по 2015 г. являлся руководителем департамента финансов администрации Самары.

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