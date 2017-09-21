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Фестиваль Beat Weekend 2017 в Самаре: с 4 по 8 октября

На этой неделе, с 4 по 8 октября в Самаре, в кинотеатре «Вертикаль» пройдет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend.

Это региональная версия московского Beat Film Festival. Beat Weekend проходит одновременно в 15 городах России, в этом году — в пятый раз.

В его программе — шесть наиболее важных и востребованных фильмов из летней программы Beat Film Festival:

«Все эти бессонные ночи», реж. Михал Марчак
«Когда я думаю о Германии ночью», реж. Ромуальд Кармакар
«Рейв в Иране», реж. Сюзанн Майерс
«День независимости», реж. Мортен Тровик
«Хайп!», реж. Дуг Прэй
«Я — Гагарин», реж. Ольга Дарфи.

В августе 2015 года в Пхеньяне состоялись первые концерты западной рок-группы в истории КНДР. Двухдневные гастроли словенцев Laibach организовал норвежский промоутер Мортен Тровик; он же снял об этом смешной и дикий документальный фильм «День независимости».

6 октября этот фильм можно будет увидет в самарском кинотеатре "Вертикаль". Расписание показов - http://weekend.beatfilmfestival.ru/news/bw-samara/

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