Главное за сегодня: 
За окном: +8, завтра: +10
 Вчера, 12:09 
Рейтинг: 0 
В Самаре ограничили движение грузовиков днем

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности председателя правительства Самарской области Александр Нефедов, сообщает "КП в Самаре".

На период подготовки к чемпионату мира по футболу по областной столице нельзя будет ездить тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам и грузовикам, которые перевозят опасные грузы и имеют разрешенную максимальную массу более восьми тонн.

Большегрузы не смогут днем ездить по областной столице до 14 июня будущего года. Запрет пока не вступил в силу. Произойдет это только после того, как минтрнас Самарской области договорится с областным ГИБДД о перекрытии дорог.

Исключения сделают только для машин спасательных служб, автомобилей аварийных служб и техники, которую использует для ремонта дорог или вывоза мусора. Кроме того, по городу днем смогут проехать машины, которые задействованы в подготовке к мундиалю.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios