Вчера, 12:09

В Самаре ограничили движение грузовиков днем

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности председателя правительства Самарской области Александр Нефедов, сообщает "КП в Самаре".

На период подготовки к чемпионату мира по футболу по областной столице нельзя будет ездить тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам и грузовикам, которые перевозят опасные грузы и имеют разрешенную максимальную массу более восьми тонн.

Большегрузы не смогут днем ездить по областной столице до 14 июня будущего года. Запрет пока не вступил в силу. Произойдет это только после того, как минтрнас Самарской области договорится с областным ГИБДД о перекрытии дорог.

Исключения сделают только для машин спасательных служб, автомобилей аварийных служб и техники, которую использует для ремонта дорог или вывоза мусора. Кроме того, по городу днем смогут проехать машины, которые задействованы в подготовке к мундиалю.

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