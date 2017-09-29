Вчера, 12:03

В Самаре отопление включили в 3762 домах

Завершить подключение зданий Самары к системе теплоснабжения необходимо до конца недели. Такое поручение глава города Олег Фурсов дал подчиненным в понедельник, 2 октября, на совещании в горадминистрации, сообщает 63.ru.

"Сейчас тепло поступает в 41% жилых домов. Я думаю, недели вполне достаточно для того, чтобы этот показатель довести до 100%", – заявил Олег Фурсов.

Если говорить о конкретных цифрах, то на 10:00 понедельника, 2 октября, отопление включили в 3762 из 7000 жилых домов и в 881 из 1203 социальных объектов. В частности, тепло подают в 169 из 213 школ, в 182 из 222 детсадов, в 275 из 334 медучреждений, в 44 из 139 культурных заведений, в 18 из 49 объектов спорта, в 15 из 23 учреждений органов опеки и попечительства.

Напомним, отопительный сезон в Самаре официально стартовал в субботу, 30 сентября. Изначально власти давали срок для подключения отопления во всем городе – две недели.

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