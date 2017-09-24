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В Тольятти годовалого мальчика забрали из семьи

Суд постановил изъять ребенка из семьи, сообщает 63.ru. Приставы возбудили в отношении женщины исполнительное производство и направились к ней домой.

"Они нашли годовалого ребенка, ослабленного и голодного, со следами коросты из-за нарушения норм гигиены. В бутылочке у мальчика было прокисшее молоко", – рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов в Самарской области.

Ребенка передали органам опеки и попечительства. Малышу оказали медицинскую помощь. Теперь жизнь мальчика находится вне опасности.

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