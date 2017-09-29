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В день пожилого человека Д.И.Азаров поздравил с открытием постояльцев пансионата для ветеранов войны и труда

В воскресенье, 1 октября, в международный День пожилого человека в врио Губернатора Самарской области Д.И.Азаров поздравил постояльцев областного пансионата для ветеранов войны и труда в селе Новотулка Хворостянского района с открытием учреждения.

Пансионат полноценно функционирует всего несколько дней. Этого события руководство учреждения и жильцы ждали 14 лет: именно столько строился новый корпус. Сейчас в здание заехали 26 ветеранов, которые ранее проживали в старом, аварийном здании, возведенном полвека назад.

«Мы жили по четыре-шесть человек в одной комнате, удобств минимум, один общий туалет на всех. Сейчас нас поселили по два человека в комнате, есть душ и санузел, кондиционеры, ионизаторы воздуха. Мы в рай попали», - вспоминает ветеран образования Т.М.Кострыкина. Для А.И.Прохоровой пансионат стал вторым домом восемь месяцев назад. «По семейным обстоятельствам я сюда попала, и не жалею», - говорит женщина. Ветераны отмечают: чтобы чувствовать себя нужными, пенсионеры занимаются любимыми делами - вяжут, поют, занимаются цветоводством. В ближайшие месяцы в учреждении, рассчитанном на 78 человек, ждут приезда новых жильцов. Ими станут ветераны и инвалиды, кому государство обязано в первую очередь предоставить данную услугу. Прежде всего, в пансионат заселятся жители южных районов губернии. Именно поэтому вместе с Д.И.Азаровым в пансионат приехали главы восьми районов. Цель - знакомство с учреждением и условиями, в которых проживают ветераны.

«Я очень рад вас видеть в этот день. Сегодня день пожилого человека, который позволяет нам еще раз сказать слова уважения и благодарности за то, что вы сделали для Самарской области и для страны. Я очень надеюсь, что мои коллеги постарались создать для вас максимальный комфорт, уют, окружить вас заботой, которой вы достойны», - обратился к ветеранам Д.И.Азаров

В пансионат глава региона приехал с подарками - он вручил руководству сертификаты на приобретение автомобиля «ГАЗель» и снегоуборочной техники. Врио Губернатора также лично вручил ветеранам цветы и сладкие подарки. Каждому из жильцов пансионата от высказал слова благодарности и заверил, что старшему поколению в регионе будет уделяться особое внимание.

«Поддержка ветеранов, людей, которые отдали все свои силы стране, - наша святая обязанность. Поверьте, в приоритете своей работы мы это будем учитывать всегда», - сказал Д.И.Азаров.

Также в этот день руководитель области поздравил главу Хворостянского района В.А.Махова с прошедшим днем рождения. Врио Губернатора подчеркнул, что В.А.Махов очень авторитетный руководитель. «По секрету скажу - он, знаете, такой Губернатор юга области», - прокомментировал Д.И.Азаров. Под аплодисменты глава области вручил В.А.Махову «подарок со смыслом» - удочку и спиннинг. «Часто говорят, и главы муниципальных образований меня поймут, что нужно помочь из бюджета на то, на другое. Моя принципиальная позиция, что муниципалитетам надо давать удочку, а не рыбу», - улыбнулся Д.И.Азаров.

С новосельем Хворостянский пансионат поздравила руководитель районного совета ветеранов Г.И.Шалашова. Также она поблагодарила Д.И.Азарова, что он нашел время посетить церемонию открытия пансионата. Она напомнила, что врио Губернатора в свое время активно участвовал в жизни Хворостянского района: помогал с газификацией сел, установкой газовых котельных, а в должности министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды региона помог со строительством переливной плотины.

«Мы вас хорошо знаем. От всех наших ветеранов я хочу пожелать вам плодотворной работы на благо Самарской губернии, на благо всех жителей - и молодых, и пожилых. Мы в вас верим, потому что вы молоды, инициативны, вы профессионал, и мы уверены, у вас все получится».

Г.И.Шалашова также обратилась к Д.И.Азарову с просьбой рассмотреть вопросы, связанные с мерами социальной поддержки различных категорий граждан. Глава региона заверил, что работа в этом направлении уже ведется. Создается рабочая группа, куда войдут депутаты Губернской Думы, члены Общественной палаты, представители общественности.

«Здесь очень важно быть точными в своих обещаниях. Говорят, кто аккуратнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Поэтому мы должны правильно людей проинформировать. Рабочая группа только создается. Мы в первый день заседания губернской думы встретились с представителями всех политических партий, которые представлены в губдуме, и договорились, что такой совещательный орган должен быть создан. Мы приняли такое решение. И я знаю, что Виктор Федорович Сазонов уже направил на мое имя свои предложения о том, кто от депутатского корпуса пойдет в эту рабочую группу», - сказал Д.И.Азаров.

Он добавил, что в ближайшие дни своих кандидатов должна представить Общественная палат. Также Г.И.Шалашова получила предложение врио Губернатора войти в состав рабочей группы. «Мы вместе будем искать решение в этой непростой ситуации. Мы найдем оптимальное решение, у меня в этом нет никаких сомнений», - резюмировал Д.И.Азаров.

После церемонии открытия, руководитель области пообщался с персоналом, осмотрел служебные помещения и жилые комнаты пансионата, медицинский и пищевой блоки, зал лечебной гимнастики.

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