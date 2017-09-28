Вчера, 17:41

Дмитрий Азаров открыл пансионат для ветеранов в Хворостянском районе

В Хворостянском районе Самарской области появился новый пансионат для ветеранов войны и труда. Его открыл глава региона Дмитрий Азаров, 1 октября, в Международный день пожилого человека, сообщает "КП в Самаре".



Идея строительства нового комфортного пансионата возникла 13 лет назад, но реализовалась только сейчас. Учреждение имеет два этажа. оборудовано современной медицинской техников, в каждой комнате имеется отдельный санузел, а на территории пансионата есть прогулочная зона и даже фонтан.

На данный момент в пансионате проживают чуть более 20 человек, в целом он рассчитан почти на 80 человек.



В честь праздника врио губернатора Самарской области сделал постояльцам и персоналу пансионата подарок — автомобиль «ГАЗель», чтобы обеспечить им транспортную доступность в любую тучку губернии.

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