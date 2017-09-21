На железнодорожном вокзале Самары скончался пожилой мужчина
В воскресенье, 1 октября, примерно в 13:30 в тоннеле железнодорожного вокзала станции Самара скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает Волга Ньюс.
Как рассказал порталу заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко, со слов очевидцев и согласно камерам видеонаблюдения установлено, что пожилой мужчина двигался по тоннелю железнодорожного вокзала станции Самара по направлению к выходу на привокзальную площадь.
В какой-то момент он остановился, облокотился на стену тоннеля и через несколько секунд опустился вдоль стены на пол. После этого он перестал подавать признаки жизни и реагировать на обращавшихся к нему прохожих.
О произошедшем один из прохожих сообщил дежурившим на вокзале сотрудникам полиции. Стражи порядка поспешили к месту происшествия и обнаружили труп пожилого мужчины.
"По данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой, в первую очередь, предстоит установить личность умершего и причины смерти", — сообщил Виталий Лащенко.
Ход процессуальной проверки находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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