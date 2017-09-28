Вчера, 12:33

Дмитрий Азаров поздравил с Днем пожилого человека жителей Самарской области

В воскресенье, 1 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области по случаю Международного дня пожилых людей.

"Сегодня, в Международный день пожилых людей, мы традиционно отдаем дань уважения представителям старшего поколения, тем, кто наиболее близок и дорог нам. Мы чествуем ветеранов войны и труда, своих учителей, наставников, наших дорогих дедушек и бабушек, выражаем им сердечную признательность за все, что они сделали для нас, для нашей Отчизны. На их долю выпало немало суровых испытаний. Слова бессильны выразить нашу благодарность ветеранам, проявившим героизм на фронте и в тылу, поднявшим экономику страны после окончания войны, создавшим фундамент для дальнейшего развития России", - говорится в поздравлении.

"Поддержка пожилых людей относится к приоритетным направлениям социальной политики регионального правительства. Наш долг сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы всегда были окружены заботой, вниманием и человеческим теплом", - отметил Дмитрий Азаров.

"Уважаемые ветераны! Самарской области очень нужен ваш огромный жизненный и профессиональный опыт, ваша мудрость и стремление сохранить живую связь поколений. Мы гордимся вашими достижениями, высоко ценим ваши заслуги перед страной и областью. Проявленные вами стойкость, мужество, самоотверженность и любовь к Родине - это самое ценное наследие, которое мы обязаны передать нашим детям, внукам и потомкам. От всего сердца желаю вам, вашим семьям, здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!", - пожелал врио губернатора.

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