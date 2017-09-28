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Дмитрий Азаров посетит Хворостянский район

В воскресенье, 1 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетит с рабочим визитом Хворостянский район, сообщает Волга Ньюс.

Глава региона примет участие в открытии нового пансионата для ветеранов войны и труда. Символично, что событие произойдет в Международный день пожилого человека.

После ввода здания в эксплуатацию ветераны будут жить в комфортных условиях, по два человека в комнате с отдельным санузелом и душем. Пансионат рассчитан на проживание 78 человек.

Затем Дмитрий Азаров проведет совещание с главами районов Самарской области.

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