Сегодня, 16:05

Вечная память!

Ушел из жизни земной в Жизнь вечную наш старинный друг и частый гость Самары выдающийся русский философ и публицист Виктор Николаевич Тростников. Весть одновременно и горькая, и светлая. Ведь новопреставленный раб Божий не только был верным сыном Церкви Православной, но и Ее воином, который мечом духовным - своим словом, пропитанным святоотеческим духом, ратовал за Святую Русь, за великую Россию, за ее славное будущее со Христом.

Он часто приводил в своих книгах и статьях мысль святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Доколе Россия будет православная и будет усердно чтить Бога и Богоматерь, дотоле она будет могущественна и непоколебима». Мы, безусловно, верим в то, что, как преданный и мужественный воин Христов, новопреставленный раб Божий Виктор сподобится вечного блаженства.

Он часто приезжал к нам в Самару, выступал с лекциями перед молодежью, которую особенно любил и в которую искренне верил. У нас были изданы несколько его книг, ставших известными во всем Православном мире. Виктор Николаевич всегда был полон чисто христианского оптимизма, радости и щедро дарил всем нам тепло своего сердца.

Приношу искренние соболезнования родным, близким и многочисленным друзьям и ученикам покойного философа.

Всемилостивый Господь да примет в Небесные обители душу новопреставленного верного раба Своего и сотворит ему вечную память.

Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий

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