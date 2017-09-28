Вчера, 15:27

Самарский проект "Доступный пляж" участвует во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

Самарский проект "Доступный пляж" участвует во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", который организован Министерством строительства РФ. Цель конкурса — провести отбор лучших проектов в сфере комфортной городской среды.

Проект "Доступный пляж", который разрабатывался еще в 2012 г. при участии нынешнего врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, возглавлявшего тогда мэрию Самары, был заявлен в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".

Самарский проект был отмечен на федеральном уровне и прошел очередной этап конкурса, являясь серьезным претендентом на победу.

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.