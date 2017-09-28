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Профессор Звоновский уверен, что ЧМ-2018 в Самаре не будет

Профессор, социолог, интеллектуал Владимир Звоновский прокомментировал слух, который усиленно обсуждают в Сети - мундияля в Самаре не будет. Выводы, которые он делает выглядят неутешительно:

В Самаре ЧМ-2018 года не будет.

Ну прежде всего, это - слив. Т.е. лицам, принимающим решение, это сказать страшно и они сливают это через не вызывающих особого доверие источники, чтобы дать публике, да и себе самим, время смириться с очевидным фактом. Но поскольку технически такое решение возможно и я бы даже сказал, учитывая текущее положение дел, логично, можно предположить какие последствия это может иметь.

Для самарского бизнеса, измельчавшем донельзя, конечно, это серьезный удар. Не смертельный, поскольку мертвое умереть не может, но планы многих здесь это изменит, особенно, тех, кто может двигаться и переносить свои интересы из одного региона в другой.

Население воспринимает мундиаль как пикник на обочине - прилетели инопланетяне, покуражились и улетели. Последствием будет сам стадион, как метко было отмечено - мегаабандон. Но поскольку он находится в лесу, то эстетические, да и криминогенные, последствия отказа от того, чтобы его достроить, будут для горожан незначительны. А вот побочные результаты попытки приема ЧМ просто великолепны - три развязки, уложено асфальтом почти половина главных автодорог, новый аэропорт, гостиницы и пр, Ништяков - куча и главное - без последствий - никакого мундиаля не будет.

Поэтому мне кажется, лучше с населением этой новостью не делиться. Иначе радости будет примерно столько же, сколько от отставки саранского варяга.

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