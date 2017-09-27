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В Самаре под Красноармейским спуском обнаружен брошенный рыбаками полутораметровый сом

В ночь на 29 сентября на пляже в районе Красноармейского спуска житель Самары Дмитрий Еремин во время рыбалки обнаружил брошенную разделанную тушу сома, сообщает Волга Ньюс.

Об этом он написал в группе "Рыбалка в Самаре и Самарской области" в социальной сети "ВКонтакте".

"Был ночью на набережной, по нулям, - пишет Дмитрий. - Но от находки был в шоке, думал, бревно, а там.... Походу, поймали, филейку сняли и выкинули".

Судя по фотографиям, сделанным Дмитрием, в рыбине, которую "оприходовали" рыбаки, изначально было не менее 50 килограммов. Поступок тех, кто его бросил на пляже, участники группы явно не одобряют: "Никакого уважения к добыче".

"Плавники и хвост - это такая уха, огонь! А голова трофея должна красоваться на медальоне!" "Соминая голова - самый цимес. А хвост надо балычить", - пишут форумчане.

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